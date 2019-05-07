Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»

СЕГОДНЯ 03:35 2019-05-07T03:35:52+03:00

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Билет «банка приколов», схожий с купюрой номиналом пять тысяч рублей, вручил мошенник пенсионеру во Владивостоке. Злоумышленник якобы принес доплату к пенсии в две тысячи рублей. Лже-работник ПФР воспользовался возрастом и плохим зрением пожилого мужчины и попросил три тысячи рублей сдачи.

Пенсионер не заметил подвоха и выдал мошеннику три тысячи рублей. Разменяв пятитысячный билет «банка приколов», злоумышленник был таков. Вырученные деньги местный житель потратил на собственные нужды.

- Спустя некоторое время пенсионер все-таки обнаружил обман и обратился в полицию. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество» и передано в суд, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к восьми месяцам тюрьмы. С учетом сложения наказаний, в колонию строгого режима мошенник отправится на один год. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU