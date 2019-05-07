Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-07T11:50:42+03:00

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Плавучий док из Находки не дошел до места назначения и затонул на подходе к порту в Южной Корее. Буксировала конструкцию компания, которая зарегистрирована на Сахалине.

Информацию о затонувшем доке подтвердили в Морском спасательно-координационном центре. Однако раскрывать детали в МСКЦ отказались, поскольку под воду конструкция ушла за пределами Приморья.

По некоторой информации, суда сопровождал южнокорейский сторожевой корабль. Плавучий док буксировали из одного из заводов Приморского края, который находится в Находке.

Известно, что буксировало док судно «Бия», которое принадлежит компании «ФЕМКО-менеджмент». Зарегистрирована она в Южно-Сахалинске, основной вид деятельности - аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем. Во флот компании буксир поступил летом 2015 года.

Официальных комментариев от завода в Находке и компании-владелицы буксира получить пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU