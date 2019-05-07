Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
Плавучий док из Находки не дошел до места назначения и затонул на подходе к порту в Южной Корее. Буксировала конструкцию компания, которая зарегистрирована на Сахалине.
Информацию о затонувшем доке подтвердили в Морском спасательно-координационном центре. Однако раскрывать детали в МСКЦ отказались, поскольку под воду конструкция ушла за пределами Приморья.
По некоторой информации, суда сопровождал южнокорейский сторожевой корабль. Плавучий док буксировали из одного из заводов Приморского края, который находится в Находке.
Известно, что буксировало док судно «Бия», которое принадлежит компании «ФЕМКО-менеджмент». Зарегистрирована она в Южно-Сахалинске, основной вид деятельности - аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем. Во флот компании буксир поступил летом 2015 года.
Официальных комментариев от завода в Находке и компании-владелицы буксира получить пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU