Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-07T13:10:15+03:00

Пассажир погиб, за жизнь водителя, у которого сегодня день рождения, борются врачи [видео 18+]

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Авария с участием мотоцикла и авто стала причиной транспортного коллапса на приморской трассе. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и на скорости влетел в леера, объезжая большегруз и еще одну машину. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажир погиб.

ДТП с двухколесным транспортом случилось во вторник вечером, в районе КП-2 в Угловом. Регистратор очевидца заснял, как мотоциклист на высокой скорости движется со стороны Владивостока в направлении аэропорта. По словам свидетелей, байкер начал объезжать большегруз и джип, находящиеся впереди, и в какой-то момент не справился с управлением. Экипаж мотоцикла раскидало по проезжей части, а сам байк влетел в попутный Suzuki Escudo.

Во время ДТП пассажира двухколесного транспорта откинуло в леера, парень пренебрег мерами безопасности и не экипировался в шлем. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными. Пилот полностью лишился ноги и кисти руки, но к моменту приезда медиков подавал признаки жизни. За жизнь водителя, у которого по свидетельствам очевидцев сегодня день рождения, теперь борются врачи.

Во всех подробностях трагического инцидента еще предстоит разобраться специалистам. На момент аварии двигатель работал 8000 оборотов в минуту, об этом свидетельствует зависшая от удара стрелка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/707228" frameborder="0"></iframe> Момент страшного ДТП в Приморье.Видео: предоставлено очевидцами

ИСТОЧНИК KP.RU