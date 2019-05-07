2019-05-08T03:40:29+03:00
Общество

В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией

Употребление такой воды может нанести серьезный вред здоровью
Сергей БАЛАНОВ
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РодникРодникФото: Сергей БАЛАНОВ
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Лаборатория Россельхознадзора выявила радиоактивный элемент в воде из частной скважины в Приморье. Исследования 164 проб воды провели в апреле, в результате выявлено четыре несоответствия.

В двух пробах несоответствия по органолептическим показателям – запаху и мутности. В одной пробе выявлено превышение допустимого уровня железа.

Одна проба оказалась положительной по показателю «удельная активность радона-222». Радон – радиоактивен. Основную долю радиационной опасности воды несет как раз растворенный в ней радон-222. Употребление такой воды может нанести серьезный вред здоровью.

Как отмечают в Находкинском филиале лаборатории, все неблагополучные пробы воды - из частных скважин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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