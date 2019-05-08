2019-05-08T03:30:41+03:00
Общество

Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек

На тушение пожара потребовалось чуть менее часа
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Очаг возгорания был на втором этажеОчаг возгорания был на втором этажеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Находке вчера, 7 мая, произошел пожар в детской поликлинике. Загорелось медицинское учреждение по Нахимовской улице. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 16 человек, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило, как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Приморскому краю, около пяти часов дня. Огнеборцы прибыла на место через четыре минуты и отправились на разведку задымленных помещений. Персонал поликлиники эвакуировал всех находящихся внутри людей – 16 человек еще до приезда пожарных расчетов.

Очаг возгорания, отметили в чрезвычайном ведомстве, был обнаружен оперативно - он находился в подсобном помещении на втором этаже детской поликлиники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Потушили пожар менее, чем за час. Тушили огонь 22 человека и шесть единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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