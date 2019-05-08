Женщина пострадала при резком торможении автобуса во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-08T08:32:35+03:00

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Во Владивостоке во время движения автобуса №31 получила травму 79-летняя женщина. Она приготовилась выходить на следующей остановке, встала с пассажирского сиденья и не удержалась во время резкого торможения автобуса. Корреспондент «КП» - Владивосток» выяснил подробности.

- Это произошло 6 мая у дома № 98 по улице Борисенко. О падении пенсионерки в автобусе в дежурную часть ГИБДД сообщили другие пассажиры. Как уже показала проверка, водитель резко затормозил на повороте из-за того, что перед ним внезапно выехала машина. Пенсионерку качнула, и она упала на колено. Водитель тут же остановился и предложил вызвать скорую помощь, но женщина отказалась. Он все-таки вызвал бригаду к ближайшей остановке, откуда пострадавшую и увезли в больницу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Проверка продолжается. Известно, что в 2019 году 59-летний водитель автобуса не привлекался к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU