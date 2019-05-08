Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени
Несколько дней в столице Приморья будут копать землю на проспекте Красного Знамени - от пересечения с улицей Иманской до пересечения с Океанским проспектом. Поэтому на несколько дней власти и сотрудники ГИБДД ограничили движение транспортных средств на указанном участке дороги. Как пояснила пресс-служба мэрии Владивостока, это связано со строительством кольцевого водопровода.
- Согласно постановлению городской администрации движение ограничено до 23 часов воскресенья 12 мая. Объезд действует по улицам Иманская, Комсомольская и по Океанскому проспекту. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сказали «КП» - Владивосток» в пресс-службе мэрии.
В зоне проведения работ установили дорожные знаки, которые указывают водителям направление движения.
ИСТОЧНИК KP.RU