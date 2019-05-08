Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-08T09:22:20+03:00

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Несколько дней в столице Приморья будут копать землю на проспекте Красного Знамени - от пересечения с улицей Иманской до пересечения с Океанским проспектом. Поэтому на несколько дней власти и сотрудники ГИБДД ограничили движение транспортных средств на указанном участке дороги. Как пояснила пресс-служба мэрии Владивостока, это связано со строительством кольцевого водопровода.

- Согласно постановлению городской администрации движение ограничено до 23 часов воскресенья 12 мая. Объезд действует по улицам Иманская, Комсомольская и по Океанскому проспекту. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сказали «КП» - Владивосток» в пресс-службе мэрии.

В зоне проведения работ установили дорожные знаки, которые указывают водителям направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU