Полиция Владивостока нашла водителя, мешавшего скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-08T10:00:01+03:00

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Сотрудники МВД во Владивостоке отреагировали на видео в соцсетях и выяснили, что за водитель мешал проехать скорой помощи на улице Бестужева. Автомобилист за рулем машины «Тойота Королла» полностью игнорировал звуковые и световые сигналы спецтранспорта.

- Госавтоинспекция провела проверку. 26-летний водитель оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Он живет в поселке Трудовом, официально не трудоустроен. Правонарушителя неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Также - за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона. Мужчина не оплатил в установленные сроки два штрафа: это стало поводом для привлечения его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного законодательства»), - сообщила пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Сейчас этого нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Суд назначил наказание – административный арест на трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU