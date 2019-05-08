2019-05-08T10:00:01+03:00
Общество

Полиция Владивостока нашла водителя, мешавшего скорой помощи

Злостного нарушителя арестовали на трое суток
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Водитель легковой машины игнорировал звуковые и световые сигналы спецтранспортаВодитель легковой машины игнорировал звуковые и световые сигналы спецтранспортаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД во Владивостоке отреагировали на видео в соцсетях и выяснили, что за водитель мешал проехать скорой помощи на улице Бестужева. Автомобилист за рулем машины «Тойота Королла» полностью игнорировал звуковые и световые сигналы спецтранспорта.

- Госавтоинспекция провела проверку. 26-летний водитель оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Он живет в поселке Трудовом, официально не трудоустроен. Правонарушителя неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Также - за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона. Мужчина не оплатил в установленные сроки два штрафа: это стало поводом для привлечения его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного законодательства»), - сообщила пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Сейчас этого нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Суд назначил наказание – административный арест на трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени
Женщина пострадала при резком торможении автобуса во Владивостоке
«Бессмертный полк» пройдет по Владивостоку в День Победы
В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими
Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице
Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек
В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено
В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией
Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео
Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной
Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды
Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне
До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00
На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»
В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди
Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной