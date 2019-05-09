Погода не испортит праздничные планы приморцев на 9 мая

СЕГОДНЯ 02:05 2019-05-09T02:05:31+03:00

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Синоптики обещают 9 мая в Приморье переменчивую погоду с кратковременными дождями в различных районах края. Однако утром преимущественно без осадков, по информации портала «Примпогода», дождь возможен местами на севере края. Специалисты считают, что погода не испортит главный Парад Победы, который состоится в краевой столице.

Погоду в День Победы в Приморском крае определяют фронтальные разделы. Во второй половине дня ожидается конвективная облачность и кратковременные дожди, вероятность выпадения которых 70%. В крае будет дуть ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Воздух прогреется от +13 до +25°C в различных районах.

По прогнозам синоптиков, во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня с вероятностью 40% пройдет небольшой дождь. При западном, юго-западном умеренном ветре, воздух прогреется от +19 до +21°C.

Относительно хорошая погода в канун празднования 74-й годовщины Великой Победы ожидается в Уссурийске. В городе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ожидается Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +25°C.

Позитивный прогноз на праздник дают синоптики и для жителей Находки. Слабый дождь ожидается лишь в конце дня. Вероятность выпадения осадков 50%. При западном и юго-западном умеренном ветре, температура воздуха составит+20...+22°C.

Согласно многолетним наблюдениям ученых, 9 мая во Владивостоке было теплым. С 1917 по 2015 годы зафиксирован рекордный максимум температуры +23,4 °С. Минимальная температура воздуха за это время составила −0,4 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU