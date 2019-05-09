Мэр Владивостока поздравил горожан с Днем Победы

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-09T05:17:32+03:00

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9 мая 2019 года во Владивостоке проходит масштабное празднование74-й годовщины Великой Победы. Глава города поздравил местных жителей с 9 мая. Олег Гуменюк отметил подвиги ветеранов и пожелал горожанам всех благ.

От всего сердца поздравляю каждого из вас с великим днем – праздником Победы!

– В этот день мы не только вспоминаем тех, кто сложил головы на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и чествуем тех, кто сегодня рядом с нами. Этот праздник еще раз напомнит нам, как замечательно жить под мирным небом и как важно сохранить мир для будущих поколений.

– Выражаю всем ветеранам, тем, кто ковал Победу в тылу, и тем, кто мужественно ждал с фронта своих близких, огромную благодарность за смелость и веру в справедливость. Всех, кто перенес тяготы той войны, объединила большая воля к победе. Она давала силы и сумела приблизить май 45-го.

– Желаю всем вам, дорогие жители Владивостока, здоровья и благополучия, тепла и заботы друг о друге, поддержки и взаимопонимания,– отметил Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU