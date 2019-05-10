2019-05-10T02:53:35+03:00
Общество

Воздух в Приморье прогреется почти до 30 градусов

В Уссурийске 10 мая будет гораздо теплее, чем в Находке и Владивостоке
Ксения КРЫМОВА
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Погода радует приморцев в эти праздничные дни, в отличие от 1 маяПогода радует приморцев в эти праздничные дни, в отличие от 1 маяФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Синоптики Приморского края прогнозируют на пятницу 10 мая переменную облачность и небольшой дождь. На побережье в отдельных районах будет туманно. При этом температура воздуха днем по краю от +13 градусов до +28°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер, который усилится вечером. Также есть вероятность слабого дождя после обеда. Воздух прогреется до 15 градусов.

В Уссурийске - переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +23...+25°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C.

По информации сайта primpogoda.ru, самым теплым этот день во Владивостоке был всего несколько лет назад, в 2014 году: тогда синоптики зафиксировали +23,6 °С. А самым холодным - в 1939 году: всего +1,4 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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