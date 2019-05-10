Воздух в Приморье прогреется почти до 30 градусов
Синоптики Приморского края прогнозируют на пятницу 10 мая переменную облачность и небольшой дождь. На побережье в отдельных районах будет туманно. При этом температура воздуха днем по краю от +13 градусов до +28°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер, который усилится вечером. Также есть вероятность слабого дождя после обеда. Воздух прогреется до 15 градусов.
В Уссурийске - переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +23...+25°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C.
По информации сайта primpogoda.ru, самым теплым этот день во Владивостоке был всего несколько лет назад, в 2014 году: тогда синоптики зафиксировали +23,6 °С. А самым холодным - в 1939 году: всего +1,4 °С.
ИСТОЧНИК KP.RU