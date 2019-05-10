9 мая в Приморье не обошлось без пожара

СЕГОДНЯ 04:30 2019-05-10T04:30:58+03:00

Пожар случился вечером, его тушили пять человек. Фото: mchs.gov.ru

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Пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю сообщила сегодня, 10 мая, о возгорании вечером 9-го.

- В 18:57 в пожарно-спасательную службу Артемовского городского округа поступил сигнал о том, что в поселке Угловом, на улице Сахалинская, горит торговый павильон. Уже через пять минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты – всего пять человек - и начали тушить огонь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За две минуты профессионалы локализовали возгорание, а в 19:14 – полностью ликвидировали. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU