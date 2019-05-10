2019-05-10T06:25:53+03:00
Происшествия

Ночью во Владивостоке загорелась автопарковка

По словам очевидцев, пожарные не смогли проехать к ней сразу из-за перекопанной дороги
Ксения КРЫМОВА
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Полыхала не только стоянка - в комментариях тоже разгорелся спор между автолюбителями ВладивостокаПолыхала не только стоянка - в комментариях тоже разгорелся спор между автолюбителями ВладивостокаФото: dpscontrol_125rus
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В ночь с 9 на 10 мая в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке произошел пожар на автостоянке. Пламя и густой черный дым в темноте хорошо видно на снимке в инстаграм-паблике dpskontrol_125rus.

- На Горшкова горит стоянка. Пожарка не может подъехать из-за перекопанной дороги, - сообщили очевидцы.

В комментариях под этим постом тоже хорошенько полыхало: спор возник между теми, кто пожелал стоянке сгореть, и сочувствующими подписчиками.

Позже появились текстовые записи местных жителей о том, что потушили, но «теперь воняет резиной на весь район».

ИСТОЧНИК KP.RU

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