Приморский «Адмирал» купил на один сезон канадского защитника

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-10T07:48:27+03:00

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Хоккейный клуб «Адмирал» заключил однолетнее соглашение с канадским защитником Шоном Лалондом. Информация об этом появилась сегодня, 10 мая, на официальном сайте хоккейной команды Владивостока.

- 29-летний игрок обороны минувший сезон провел в немецком клубе «Нюрнберг» и стал лучшим бомбардиром-защитником команды. В 57 встречах забросил девять шайб, сделал 28 голевых передач - при 78 минутах штрафа и показателе полезности «+3», - уточнила пресс-служба приморского «Адмирала».

В сезоне 2017/2018 Шон Лалонд также играл за сборную Канады в различных турнирах, в том числе на Кубке Первого канала в Москве.

Рост защитника - 185 сантиметров, вес - 93 килограмма. Хват клюшки – правый. Родился Шон 10 марта 1990 года в Оттаве (Канада).

ИСТОЧНИК KP.RU