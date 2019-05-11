В Приморье в субботу, 11 мая, потеплеет до 27 градусов

СЕГОДНЯ 03:11 2019-05-11T03:13:45+03:00

В дальневосточной столице осадков сегодня не ожидается, уже вечером на город опустится густой туман. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Между тем в крупных городах туманно и ветрено

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В субботу, 11 мая, Приморский край окажется во власти повышенного давления. Об этом сообщает портал Примпогода. На небе местами облака, но между тем осадков не ожидается. Вероятность дождей полностью синоптики не исключают. Прибрежные зоны в регионе накроет туман, а воздух прогреется до 27 градусов.

В дальневосточной столице осадков сегодня не ожидается, уже вечером на город опустится густой туман. Слабый юго-восточный ветер после обеда перейдет в сильный, а средняя температура воздуха составит примерно 11 градусов тепла.

В Уссурийске осадков тоже не ожидается, как и тумана, хотя небо в этот день затянут облака. Слабый ветер во второй половине дня усилится. Температура воздуха теплее, чем во Владивостоке - +21...+23°C.

В Находке почти без дождей, местами туман. Точно также из умеренного юго-восточный ветер перейдет после обеда в сильный. Температура воздуха +10...+12°C.

Многолетние наблюдение синоптиков позволяют сделать вывод, что в целом погода во Владивостоке в этот день всегда была теплой. К слову, благоприятным выдалось 11 мая в 1944 году - воздух прогрелся до 23,8 °С. Температурный минимум метеорологи зафиксировали в 1930 году - +1,4 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU