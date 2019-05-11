Часть Владивостока останется без воды уже на следующей неделе
Об отключениях заранее сообщает Примводоканал
Водоснабжение отключат с 09:00 утра и до 19:00 в некоторых домах вечера из-за ремонтных работ.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С понедельника по среду на следующей неделе часть домов во Владивостоке по очереди останутся без холодной воды. Об этом сообщает Примводоканал.
По данным ведомства, в понедельник, 13 мая, с 09:00 до 17:00 по причине ремонтных работ воду отключат в следующих домах:
Камский переулок, 16-22а.
Во вторник, 14 мая, с 09:00 до 17:00 их-за ремонта бед воды останутся жители следующих улиц:
Калинина, 7, 9а, 11.
Киевская, 6-14.
В среду, 15 мая, с 09:00 до 17:00 без воды будут дома по адресам:
Посьетская, 11-23а, 14, 16, 20-24.
А с 09:00 до 19:00 без водоснабжения останется вся улица Басаргина.
ИСТОЧНИК KP.RU