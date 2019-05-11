Часть Владивостока останется без воды уже на следующей неделе

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-11T07:28:07+03:00

Водоснабжение отключат с 09:00 утра и до 19:00 в некоторых домах вечера из-за ремонтных работ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

С понедельника по среду на следующей неделе часть домов во Владивостоке по очереди останутся без холодной воды. Об этом сообщает Примводоканал.

По данным ведомства, в понедельник, 13 мая, с 09:00 до 17:00 по причине ремонтных работ воду отключат в следующих домах:

Камский переулок, 16-22а.

Во вторник, 14 мая, с 09:00 до 17:00 их-за ремонта бед воды останутся жители следующих улиц:

Калинина, 7, 9а, 11.

Киевская, 6-14.

В среду, 15 мая, с 09:00 до 17:00 без воды будут дома по адресам:

Посьетская, 11-23а, 14, 16, 20-24.

А с 09:00 до 19:00 без водоснабжения останется вся улица Басаргина.

ИСТОЧНИК KP.RU