Воздух в Приморье прогреется сегодня до +25°C

СЕГОДНЯ 02:21 2019-05-12T02:51:16+03:00

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В воскресенье, 12 мая, в Приморье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+25°C, сообщает портал Примпогода. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный во второй половине до сильного. Температура воздуха +.9..+11°C. В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU