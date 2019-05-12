2019-05-12T05:20:02+03:00
Спорт

Мечта любого мальчишки. Юные хоккеисты из Владивостока посетили тренировку сборной России на ЧМ-2019

Поездку в Словакию команда «Полюс-2006» заслужила, став победителем крупного турнира
Сергей БАЛАНОВ
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Хоккеисты из Владивостока на Чемпионате мира. Фото: сайт Федерации хоккея РоссииХоккеисты из Владивостока на Чемпионате мира. Фото: сайт Федерации хоккея России
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Сбылась мечта юных хоккеистов владивостокской команды «Полюс-2006». Накануне, 11 мая, они на правах победителей турнира «Кубок Добрый лед» посетили ледовую тренировку национальной сборной России по хоккею в Братиславе.

- Сегодня юные мастера из команды "Полюс-2006" наблюдают за тренировкой мастеров из национальной сборной России. Такое наблюдение - это сразу плюс 10 к владению шайбой! - такой твит опубликовал накануне официальный аккаунт Федерации хоккея России.

Поездка в Словакию на чемпионат мира была главным призом турнира «Кубок Добрый лед», который завершился в ноябре 2018 года в Казани. Ребята из Владивостока не потерпели ни единого поражения, уверенно пройдя по финалу и продемонстрировав сильную волю к победе, они стали обладателями золотых медалей.

Приморским спортсменам не только довелось наблюдать за тренировкой своих кумиров на льду «Ондрей Непела Арены», после занятия игроки сборной встретились с юными хоккеистами, сфотографировались и оставили автографы на форме и бейсболках «Красная машина».

Автографы для приморских ребят. Фото: твиттер ФХР

Автографы для приморских ребят. Фото: твиттер ФХР

Сергей Андронов и хоккеисты из Владивостока. Фото: твиттер ФХР

Сергей Андронов и хоккеисты из Владивостока. Фото: твиттер ФХР

Кстати, что касается сборной России, нынешний Чемпионат мира она начала с победы в матче против Норвегии со счетом 5:2. Сегодня российские хоккеисты встречаются со сборной Австрии, начало поединка в 20.15 по владивостокскому времени.

Команда «Полюс-2006» - победитель турнира «Кубок Добрый лед» в Казани. Фото: официальный сайт турнира

Команда «Полюс-2006» - победитель турнира «Кубок Добрый лед» в Казани. Фото: официальный сайт турнира

Команда «Полюс-2006» на турнире «Кубок Добрый лед». Фото: официальный сайт турнира

Команда «Полюс-2006» на турнире «Кубок Добрый лед». Фото: официальный сайт турнира

ИСТОЧНИК KP.RU

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