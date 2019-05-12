Новейший фрегат ВМФ России завершил визит во Владивосток

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-12T06:15:04+03:00

Для «Адмирала Горшкова» этот поход – первый в его истории

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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота, на выходных покинул главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток - и направился в центральную часть Тихого океана. В Приморье моряки Северного флота встретили День Великой Победы и приняли участие в торжественных мероприятиях.

Перед выходом экипажи фрегата и сопровождающих его судов - спасательного буксира «Николай Чикер» и многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» - пополнили корабельные и судовые запасы воды, топлива и продовольствия до полных норм, провели плановые проверки материальной части.

Отряд взял курс в центральную часть Тихого океана. Планируется, что корабли и суда совершат переход через самый большой океан планеты и выполнят ряд военно-дипломатических задач.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата этот поход – первый в его истории, до этого корабль делал только межбазовые переходы. С начала дальнего похода корабль прошел около 16 тысяч морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного характера и совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа. Также «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU