Погода в начале рабочей недели не порадует Приморцев
Сегодня, 13 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +9...+29°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +11...+13°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU