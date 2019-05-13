2019-05-13T00:38:36+03:00
Общество

Погода в начале рабочей недели не порадует Приморцев

В крае воздух прогреется до +29°C, однако во владивостоке, Уссурийске и Находке будет гораздо прохладнее
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 13 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +9...+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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