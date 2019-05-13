2019-05-13T03:11:35+03:00
Общество

В Приморье живет больше нищих, чем в среднем по России

Ниже прожиточного минимума доходы почти у 14 процентов жителей региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Больше нищих, чем в Приморье, живет в шести регионах Дальнего ВостокаБольше нищих, чем в Приморье, живет в шести регионах Дальнего ВостокаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморском крае подсчитали количество людей, живущих за чертой бедности за 2018 год. Результаты неутешительные: доходы ниже прожиточного минимума у 13,9 процента населения региона. Тогда как в среднем по России этот показатель равен 12,9 процента.

Стоит отметить, что число бедных по сравнению с 2017 годом в Приморье уменьшилось на 0,6 процента. Вместе с тем средний доход на душу населения увеличился на 4,4 процента и составил 34 тысячи 620 рублей.

Как отметили в пресс-службе Примстата, больше нищих, чем в Приморье, живет в шести регионах Дальнего Востока. Так, в Еврейской АО за чертой бедности находится 24,6 процента населения, в Забайкальском крае – 21 процент, в Республике Саха (Якутия) – 19 процентов.

В Республике Бурятия доходы ниже прожиточного минимума у 17,9 процента населения, на Камчатке этот показатель равен 16,5 процента, а в Амурской области – 15,1 процента.

Меньше всего нищих среди регионов Дальнего Востока живет в Чукотском автономном округе – 9,5 процента, на Сахалине – 9,6 процента. В Магаданской области за чертой бедности 11,3 процента населения, в Хабаровском крае – 12 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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