Рабочая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света

СЕГОДНЯ 04:03 2019-05-13T04:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

После затяжных майских праздников в дальневосточной столице наступил понедельник. В столь сложный день сотни человек останутся без света. Причиной тому - плановые отключения электроснабжения во Владивостоке.

Как сообщили в пресс - службе муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей», плановые работы будут проводиться с 9:00 часов утра до 17:00 часов дня. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

В списке временного ограничения электроснабжения в приморском центре, добавили на предприятии, пятнадцать улиц и десятки домов. Стоит отметить, что в некоторых из них света не будет в определенных квартирах.

«Комсомольская правда – Владивосток» публикует полный список адресов, где сегодня в понедельник, 13 мая, утром временно отключат электроснабжение.

«Комсомольская правда – Владивосток» публикует полный список адресов. Фото: МУП ВПЭС

ИСТОЧНИК KP.RU