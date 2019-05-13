2019-05-13T06:30:07+03:00
Общество

У мэра Владивостока появился новый заместитель

Он будет курировать вопросы архитектуры и исполнение отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Игорь Белов – родился во Владивостоке в 1964 годуИгорь Белов – родился во Владивостоке в 1964 годуФото: vlc.ru
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В администрации дальневосточной столицы произошли кадровые изменения – на пост заместителя главы администрации Владивостока был назначен Игорь Белов. В мэрии чиновник заведует двумя управлениями: градостроительства и архитектуры и по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

Игорь Белов – родился во Владивостоке в 1964 году. Учился в Дальневосточном политехническом институте имени В. В. Куйбышева, который окончил с отличием. Будущий высокопоставленный городской чиновник получал образование по специальности «архитектура».

Работал по специальности в институте «Приморгражданпроект», в ООО «Компания содействия региональному процветанию города Владивостока», в ТОО «Научно-проектный центр «Город» и «Наследие». Некоторое время жил и трудился в Амурской области.

Кроме этого господин Белов работал в администрациях Ленинского района Владивостока и в мэрии приморского центра. Являлся генеральным директором ООО «Научно-проектный центр «Наследие — Росс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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