Сегодня погода принесет в Приморье морось

СЕГОДНЯ 02:35 2019-05-14T02:35:09+03:00

Вероятность осадков по региону от 60 до 80 процентов

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Сегодня, 14 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Как сообщает портал «Примпогода», в регионе ожидается местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +11...+28 градусов.

Во Владивостоке облачно, ожидается морось, вероятность 60 процентов. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +10...+12 градусов.

В Уссурийске облачно, утром небольшой дождь, вероятность 80 процентов. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +19...+21 градус.

В Находке облачно, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет колебаться в районе +13...+15 градусов.

Погода во Владивостоке по многолетним наблюдениям (1917–2018 года) 14 мая была теплой. Максимальная температура воздуха +24,3 градуса регистрировалась в 1973 году. Минимальная температура воздуха +1,1 градуса отмечалась в 1977 году.

За весь период наблюдений дождь наблюдался в 44, туман — в 34 случаях, гроза — в 1932, 2014 годах. Самое большое количество осадков за сутки (69 миллиметров) выпало в 1974 году. Штормовой ветер (30 метров в секунду) фиксировался в 1977 году.

ИСТОЧНИК KP.RU