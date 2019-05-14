Во Владивостоке начинаются вторые Кадетские игры
Сегодня, 14 мая, во Владивостоке стартует отборочный этап вторых Кадетских игр среди учащихся довузовских учебных заведений министерства обороны. Победители соревнований представят Восточный военный округ на всероссийском этапе соревнований.
В этом году за путёвку на всероссийские соревнования будут бороться две команды Уссурийского суворовского военного училища (9-10 класс) и одна команда Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Сегодня же состоялась первая игра в доме офицеров Тихоокеанского флота. В ходе конкурса «Я горжусь своим училищем!» ребята представили вниманию жюри видеоролики о жизни своих учебных заведений.
Стоит отметить, что в рамках игр у участников запланированы не только соревнования, но и ультурная программа. Так сегодня суворовцы и нахимовцы побывали в музее Тихоокеанского флота, посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил.
Доказывать свое превосходство юные армейцы будут в конкурсах «Эрудит», «Суворовский марш» и в смотре песни и строевой подготовки «Строевая выучка». Эти соревнования пройдут в Уссурийске на базе Уссурийского СВУ. Итоги игр в Приморье подведут 17 мая.
Кстати
В прошлом году кадеты Уссурийского Суворовского военного училища на всероссийском этапе Кадетских игр заняли почетное третье место. В 2019 году эти соревнования уже получили статус международных.
ИСТОЧНИК KP.RU