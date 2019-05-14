Во Владивостоке начинаются вторые Кадетские игры

СЕГОДНЯ 04:13 2019-05-14T04:14:08+03:00

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Сегодня, 14 мая, во Владивостоке стартует отборочный этап вторых Кадетских игр среди учащихся довузовских учебных заведений министерства обороны. Победители соревнований представят Восточный военный округ на всероссийском этапе соревнований.

В этом году за путёвку на всероссийские соревнования будут бороться две команды Уссурийского суворовского военного училища (9-10 класс) и одна команда Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Сегодня же состоялась первая игра в доме офицеров Тихоокеанского флота. В ходе конкурса «Я горжусь своим училищем!» ребята представили вниманию жюри видеоролики о жизни своих учебных заведений.

Стоит отметить, что в рамках игр у участников запланированы не только соревнования, но и ультурная программа. Так сегодня суворовцы и нахимовцы побывали в музее Тихоокеанского флота, посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил.

Доказывать свое превосходство юные армейцы будут в конкурсах «Эрудит», «Суворовский марш» и в смотре песни и строевой подготовки «Строевая выучка». Эти соревнования пройдут в Уссурийске на базе Уссурийского СВУ. Итоги игр в Приморье подведут 17 мая.

Кстати

В прошлом году кадеты Уссурийского Суворовского военного училища на всероссийском этапе Кадетских игр заняли почетное третье место. В 2019 году эти соревнования уже получили статус международных.

ИСТОЧНИК KP.RU