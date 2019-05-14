Пьяный водитель Cadillac решил покататься в Дальнегорске, но ему помешал металлический забор

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-14T05:31:04+03:00

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В Дальнегорске 39-летний мужчина решил покататься по ночному городу. В пьяном состоянии он сел за руль своего Cadillac, но не справился с управлением и снес металлический забор.

Непродолжительный ночной вояж закончился на улице Овражной в районе дома № 11. Именно там иномарка снесла ограждение и повредила часть построек на участке. Полицию вызвал местный житель. Все обстоятельства происшествия выяснил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД, который оказался на месте аварии в считанные минуты.

Стражи порядка установили, что 39-летний водитель автомобиля Cadillac, двигаясь со стороны улицы Горького, не справился с управлением и въехал в металлический забор. В результате чего он нанёс урон постройкам, находящимся на участке. В ДТП никто не пострадал.

На месте аварии также удалось выяснить, что у водителя имеются все признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере показала наличие 1,15 промилле в его крови.

За пьяную езду водитель будет лишен водительского удостоверения на срок до двух лет. Ему также предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа и компенсировать ущерб за снесенный забор и повреждение построек на частном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU