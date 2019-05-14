«Набраться терпения и подождать июля»: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на лето-2019

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-14T08:07:55+03:00

В разные месяцы лета в регионе будет жарко, дождливо, а также влажно и туманно Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

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Небесная канцелярия все лето будет показывать Приморскому краю свой характер. По прогнозам синоптиков в разные месяцы в регионе будет жарко, дождливо, а также влажно и туманно. Последнее, в большинстве своем, касается первой половины лета на побережье.

Сейчас в Приморье наступила первая стадия летнего муссона – на побережье с южными ветрами поступает холодный воздух с температурой от 8 до 12 градусов выше ноля. Редкое потепление происходит, когда ветер с материка меняет направление.

Кстати, в материковой части региона ситуация противоположная. Прогретый воздух из Китая выносится на территорию региона, из-за чего днем столбик термометра может достигать +20…+25 градусов, а в отдельные дни и все +30 градусов.

- Первая стадия летнего муссона может продолжаться до конца июня, а в отдельные годы и до середины июля. Есть основания надеяться, что в нынешнем году эта стадия не должна быть аномально продолжительной, - сказал Борис Кубай, начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главный синоптик также добавил, что жителям и гостям Владивостока и других прибрежных районов стоит «набраться терпения и подождать июля». Тем, у кого есть возможность, рекомендовано отправиться в отпуск в континентальную часть региона. Однако там не стоит забывать о высокой пожарной опасности.

В июле также, по словам господина Кубая, начнется сезон тайфунов. Завершится он в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU