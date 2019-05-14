В центре Владивостока в очередной раз перекроют дороги

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-14T08:06:27+03:00

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Дальневосточная столица вновь присоединится к международной акции «Ночь музеев». На время ее проведения центральные улицы будут временно закрыты для движения, а также для парковки машин.

Как сообщили в пресс-службе администрации приморского центра, международная акция состоится в предстоящую субботу, 18 мая. В связи с этим будет временно ограничено движение на участке дороги по улице Светланская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской.

Запрет на проезд и парковку на вышеуказанном участке начнет действовать в шесть часов утра. Вновь разрешат движение лишь в два часа ночи 19 мая.

В мэрии Владивостока отметили, что будет организован объезд. Миновать перекрытый участок можно по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская. Автовладельцев просят заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU