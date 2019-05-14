2019-05-14T08:06:27+03:00
Общество

В центре Владивостока в очередной раз перекроют дороги

Движение транспорта будет ограничено из-за «Ночи музеев»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Ограничение движения начнет действовать с 6 часов утраОграничение движения начнет действовать с 6 часов утраФото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

Дальневосточная столица вновь присоединится к международной акции «Ночь музеев». На время ее проведения центральные улицы будут временно закрыты для движения, а также для парковки машин.

Как сообщили в пресс-службе администрации приморского центра, международная акция состоится в предстоящую субботу, 18 мая. В связи с этим будет временно ограничено движение на участке дороги по улице Светланская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской.

Запрет на проезд и парковку на вышеуказанном участке начнет действовать в шесть часов утра. Вновь разрешат движение лишь в два часа ночи 19 мая.

В мэрии Владивостока отметили, что будет организован объезд. Миновать перекрытый участок можно по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская. Автовладельцев просят заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24