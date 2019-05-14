Укрытия для любителей «фотоохоты» установят в национальном парке в Приморье

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-14T09:34:09+03:00

Пока в нацпарке есть один лабаз, из которого сделано это ото. Автор: Геннадий Юсин

Ожидается, что первые такие объекты появятся уже осенью этого года

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В национальном парке «Земля леопарда» стартует проект для фотографов дикой природы «Дикий Дальний Восток». В его рамках в заказнике появится сеть фотолабазов – специальных укрытий для съемки животных в естественной среде обитания.

Укрытия предназначены для того, чтобы защитить фотографа и не беспокоить животных. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», сейчас в нацпарке действует один фотолабаз, однако спрос на такую услугу возрастает, что подтолкнуло к идее создания сети таких сооружений.

- По объему финансирования проект небольшой, но весьма значительный с учетом задачи, которые он будет выполнять. В ближайшее время «Земля леопарда» совместно с нашим фондом планирует организовать комплексную сеть фотолабазов, которой смогут воспользоваться фотографы-натуралисты. На первом этапе намечены шесть точек, где будут размещены сооружения, – сообщила Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды».

Стоит отметить, что кроме леопарда любители «фотоохоты» смогут увидеть и снять в дикой природе амурского тигра, дальневосточного лесного кота, гималайского медведя, харзу, черного грифа и многих других животных. Все зависит от удачи, усидчивости и мастерства фотографа.

ИСТОЧНИК KP.RU