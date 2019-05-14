Во Владивостоке определили сроки купального сезона-2019

14 Май 10:06 2019-05-14T11:42:19+03:00

Восемь мест разрешены для купания в дальневосточной столице

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Купальный сезон-2019 во Владивостоке начнется с 15 июня и завершится ровно через три месяца - 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава Владивостока Олег Гуменюк.

За это время арендаторы пляжей должны успеть привести их в порядок, а власти - организовать патрулирование и сохранение общественного порядка.

В список безопасных для купания мест попали пляжи Русского острова (Аякс, Чернышева, Парис и мысы Вятлина, Ахлестышева), а также островов Попова (бухты Пограничная и Старка) и Рейнеке.

Не рекомендовано купаться в районе островов Рикорда, Шкота, Елены, Энгельма, Фальшивого, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплева, Скребцова, Наумова, Малого, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Циволько, Верховского, Козлова, а также острова Два Брата в Амурском заливе и полуострова Песчаный. Здесь велика вероятность захода акул.

ИСТОЧНИК KP.RU