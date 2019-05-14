2019-05-14T11:42:19+03:00
Общество

Во Владивостоке определили сроки купального сезона-2019

Восемь мест разрешены для купания в дальневосточной столице
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Купальный сезон-2019 во Владивостоке начнется через месяцКупальный сезон-2019 во Владивостоке начнется через месяцФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Купальный сезон-2019 во Владивостоке начнется с 15 июня и завершится ровно через три месяца - 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава Владивостока Олег Гуменюк.

За это время арендаторы пляжей должны успеть привести их в порядок, а власти - организовать патрулирование и сохранение общественного порядка.

В список безопасных для купания мест попали пляжи Русского острова (Аякс, Чернышева, Парис и мысы Вятлина, Ахлестышева), а также островов Попова (бухты Пограничная и Старка) и Рейнеке.

Не рекомендовано купаться в районе островов Рикорда, Шкота, Елены, Энгельма, Фальшивого, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплева, Скребцова, Наумова, Малого, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Циволько, Верховского, Козлова, а также острова Два Брата в Амурском заливе и полуострова Песчаный. Здесь велика вероятность захода акул.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке
Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту
Новый виадук во Владивостоке поручили компании, провалившей строительство спортзала
Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца
Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом
АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле
А подъезд-то я и не приметил: во Владивостоке наказали беспринципного водителя, нарушившего ПДД
Дальзавод: Падение автокрана в бухту Золотой Рог не принесло ущерба заводу
Коварные изотопы: радиационно-опасный металлолом нашли в рыбном порту Владивостока
19-летний лихач на «Марк Икс» дал угла на кольце Луговой. Пять людей с травмами и переломами
Антитеррористические учения пройдут в трех районах Приморья
Поднять паруса: Vladivostok Boat Show открывается в пятницу во Владивостоке
В Приморье сегодня ветрено и без осадков
Отвергнутый житель Приморья шел убивать возлюбленную, а отнял жизнь у ее матери и сожителя
Укрытия для любителей «фотоохоты» установят в национальном парке в Приморье
В центре Владивостока в очередной раз перекроют дороги
«Набраться терпения и подождать июля»: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на лето-2019
Пьяный водитель Cadillac решил покататься в Дальнегорске, но ему помешал металлический забор
Во Владивостоке начинаются вторые Кадетские игры
Кладбища Владивостока закрыли для посетителей
Сегодня погода принесет в Приморье морось
У мэра Владивостока появился новый заместитель
Рабочая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света
В Приморье живет больше нищих, чем в среднем по России
Погода в начале рабочей недели не порадует приморцев