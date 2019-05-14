Отвергнутый житель Приморья шел убивать возлюбленную, а отнял жизнь у ее матери и сожителя

14 Май 10:51 2019-05-14T10:51:22+03:00

События происходили в период с октября по ноябрь 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого мужчина уже пытался убить даму, разбившую его сердце

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Настоящая любовная драма разворачивалась в Приморском крае. Женщина ушла от некогда любимого человека, чем разбила мужчине сердце. Отвергнутый не мог оставить это просто так и стал угрожать даме расправой. Как говорится: «от любви до ненависти один шаг».

События происходили в период с октября по ноябрь 2018 года. Начинал экс-бойфренд с угроз убить бывшую сожительницу, но после перешел к реальным попыткам.

Дама сердца гражданина Н. жила с мамой. В октябре отвергнутый решил выяснить отношения и расставить все точки над «i» . Против воли дамы и ее мамы он проник в их квартиру и принялся разбрасываться угрозами убить и покалечить свою все еще любимую, хоть и бывшую женщину.

От слов он быстро перешел делу и схватил экс-сожительницу за шею, сдавливая ее до тех пор, пока она не вырвалась. Нагнетал обстановку гражданин Н. приставляя к горлу женщины вилку и угрожая убить ее.

Повторный визит нежеланный гость нанес через месяц, перед этим изрядно напившись. Возлюбленной в этот момент дома не было, дверь отвергнутому открыли ее мама и новый сожитель. Гражданин Н. вновь зашел в квартиру и принялся ругаться с ее обитателями.

В какой-то момент неприязненные отношения взяли верх у мужчины с разбитым сердцем. Он выхватил нож, который взял с собой, и нанес множество ударов по телу потерпевшим, в том числе область грудной клетки и живота. От полученных ран сожитель и мама женщины, отвергнувшей убийцу, скончались на месте.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство двух лиц», «Угроза убийством», «Незаконное проникновение в жилище». Материалы переданы в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

С наказанием гособвинение определится во время первого заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU