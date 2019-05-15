2019-05-15T02:47:14+03:00
Общество

В Приморье сегодня ветрено и без осадков

Средняя температура градусов по краю – 28 градусов выше ноля
Александра ШОПЕНКО
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В дальневосточном столице утром ожидается слабая морось, местами туманВ дальневосточном столице утром ожидается слабая морось, местами туманФото: Александра ШОПЕНКО
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Приморский край в среду, 15 мая, окажется в поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в регионе преимущественно без осадков, ветер южный умеренный. По данным портала «Примпогода», средняя температура воздуха в крае будет в пределах +13…+28 градусов.

В дальневосточной столице сегодня облачно с прояснениями. Утром ожидается слабая морось, местами туман. Ветер южный, юго-восточный из умеренного трансформируется в сильный. Воздух прогреется до +12...+14 градусов, в пригороде столбик термометра поднимется до +18 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Южный умеренный ветер тоже, скорее всего, перерастет в сильный. Температура воздуха будет в пределах +21...+23 градуса.

В Находке облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный из умеренного превратится в сильный. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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