Антитеррористические учения пройдут в трех районах Приморья

15 Май 03:46 2019-05-15T03:46:30+03:00

Плановые антитеррористические учения пройдут в Приморье с 14 по 17 мая Фото: primorsky.ru

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В Пограничном и Черниговском районах, а также в Уссурийске пройдут антитеррористические учения. Из-за этого приморцы могут столкнуться с трудностями и несколько часов простоять в пробах.

Плановые антитеррористические учения пройдут с 14 по 17 мая. В них будут задействованы силовые ведомства, МЧС и органы власти. Учения направлены на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморья.

Легенда учений заключается в том, что группы условные террористов хотят совершить «теракты» на военных объектах региона. Силовики во взаимодействии с властями должны предотвратить их деятельность.

Как сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в Приморском крае, из-за учений в Пограничном и Черниговском районах, а также в Уссурийске возможны пробки. Жителей и гостей этих территорий просят отнестись с пониманием и оказывать содействие правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU