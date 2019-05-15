2019-05-15T06:08:42+03:00
Общество

19-летний лихач на «Марк Икс» дал угла на кольце Луговой. Пять людей с травмами и переломами

Пострадали все, кроме самого гонщика-рецидивиста
Сергей БАЛАНОВ
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Авария с участием «Марка» и «Приуса». Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краюАвария с участием «Марка» и «Приуса». Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю
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Серьезной аварией закончилось желание покрасоваться перед девчонками во Владивостоке. В ночь на 15 мая 19-летний водитель «Тойота Марк Икс» с тремя пассажирками в районе кольца площади Луговой не справился с управлением и врезался в «Приус». В результате пять человек – все, кроме самого гонщика - получили серьезные травмы.

22-летний водитель «Приуса» получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его 40-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение с поверхностной раной лобной области. Двое пассажиров «Марк Икс» - девушки в возрасте 23 и 25 лет - получили ушибы мягких тканей головы, им назначено амбулаторное лечение. Третья - 23-летняя девушка - госпитализирована с переломом обеих костей левого предплечья.

Прибывшие на место медики определили, что молодой лихач был трезвым. Однако проверка показала, что водитель «Марк Икс» в свои молодые годы уже насобирал большое количество штрафов за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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