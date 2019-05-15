Дальзавод: Падение автокрана в бухту Золотой Рог не принесло ущерба заводу
25-тонная техника опрокинулась с одного из пирсов
Автокран упал в воду. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus
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АО «Центр судоремонта «Дальзавод» прокомментировал инцидент с автокраном, который 15 мая опрокинулся с одного из пирсов на территории предприятия в бухту Золотой Рог.
Автокран весом 25-тонн опрокинулся при проведении работ на пирсе подрядной организацией. В результате происшествия пострадавших нет, ущерба оборудованию завода тоже нет.
В настоящее время рабочие пытаются поднять технику обратно на пирс.
ИСТОЧНИК KP.RU