Дальзавод: Падение автокрана в бухту Золотой Рог не принесло ущерба заводу

15 Май 07:47 2019-05-15T07:47:43+03:00

25-тонная техника опрокинулась с одного из пирсов

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АО «Центр судоремонта «Дальзавод» прокомментировал инцидент с автокраном, который 15 мая опрокинулся с одного из пирсов на территории предприятия в бухту Золотой Рог.

Автокран весом 25-тонн опрокинулся при проведении работ на пирсе подрядной организацией. В результате происшествия пострадавших нет, ущерба оборудованию завода тоже нет.

В настоящее время рабочие пытаются поднять технику обратно на пирс.

ИСТОЧНИК KP.RU