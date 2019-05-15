Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом

15 Май 12:47 2019-05-15T12:47:36+03:00

Речь идет о восстановлении асфальта там, где он когда-то был. Главная проблема острова пока не решена

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Порядка восьми километров убитого асфальта на Русском острове во Владивостоке планируют восстановить в этом году. Речь идет о дорогах в поселках Парис, Поспелово и Экипажном. Асфальт тут когда-то был, но нынешнее состояние дорог оставляет желать лучшего.

На текущий ремонт внутренних дорог Русского острова городу предоставили субсидию из краевого и федерального бюджетов. Начать асфальтирование планируют до Восточного экономического форума.

- Понятно, что есть процедуры, связанные с проведением торгов, поэтому не всегда получается начать работы раньше, как хотелось бы, но тем не менее асфальтирование этих улиц начнется летом этого года, – сказал губернатор Олег Кожемяко по итогам заседания организационного штаба по подготовке пятого ВЭФ во вторник, 15 мая.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк в ходе совещания доложил, что с этого года планируется начать работы по освещению основных улиц острова. Так, летом запланированы работы в районе поселка Поспелово.

Состояние дорог на Русском острове - проблема наболевшая. Асфальтированная трасса проходит только по северу – полуострову Саперному, остальная дорожная сеть грунтовая. Несколько лет назад город потратился на проект реконструкции дороги, считай, продолжения асфальтированной трассы до поселка Подножье, но воплотить замысел так и не смогли - еще недавно остров целиком принадлежал военным, сейчас же дороги передали муниципалитету, а землю под ними, как бы это странно ни звучало, до сих пор не передали. Из-за этой формальности город не может приступить к реконструкции, и жители острова уже много лет ездят по грунтовке в пыли и ямах.

Не так давно в сеть попал документ – письмо советнику президента за авторством Олега Кожемяко, в котором губернатор озвучивает проблему с землями Минобороны и просит содействия. Правда, просит помочь заасфальтировать дорогу не к поселку Подножье, где живет наибольшее количество островитян, а к популярным у туристов местам отдыха – полуострову Тобизина и мысу Медководному.

Такая просьба возмутила островитян.

- Тут возмущает не то, что асфальт на Тобизина, - говорит местный житель, блогер и активист Денис Ясинков, - а то, что асфальт только на Тобизина. Раз уж губернатор обращается к советнику президента по этому вопросу, то почему не упоминает ту дорогу, о которой так просят островитяне, да и другие горожане, и туристы, и рыбаки.

ИСТОЧНИК KP.RU