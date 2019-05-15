2019-05-15T12:47:36+03:00
Общество

Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом

Речь идет о восстановлении асфальта там, где он когда-то был. Главная проблема острова пока не решена
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Дорога на Русском острове. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаДорога на Русском острове. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Порядка восьми километров убитого асфальта на Русском острове во Владивостоке планируют восстановить в этом году. Речь идет о дорогах в поселках Парис, Поспелово и Экипажном. Асфальт тут когда-то был, но нынешнее состояние дорог оставляет желать лучшего.

На текущий ремонт внутренних дорог Русского острова городу предоставили субсидию из краевого и федерального бюджетов. Начать асфальтирование планируют до Восточного экономического форума.

- Понятно, что есть процедуры, связанные с проведением торгов, поэтому не всегда получается начать работы раньше, как хотелось бы, но тем не менее асфальтирование этих улиц начнется летом этого года, – сказал губернатор Олег Кожемяко по итогам заседания организационного штаба по подготовке пятого ВЭФ во вторник, 15 мая.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк в ходе совещания доложил, что с этого года планируется начать работы по освещению основных улиц острова. Так, летом запланированы работы в районе поселка Поспелово.

Состояние дорог на Русском острове - проблема наболевшая. Асфальтированная трасса проходит только по северу – полуострову Саперному, остальная дорожная сеть грунтовая. Несколько лет назад город потратился на проект реконструкции дороги, считай, продолжения асфальтированной трассы до поселка Подножье, но воплотить замысел так и не смогли - еще недавно остров целиком принадлежал военным, сейчас же дороги передали муниципалитету, а землю под ними, как бы это странно ни звучало, до сих пор не передали. Из-за этой формальности город не может приступить к реконструкции, и жители острова уже много лет ездят по грунтовке в пыли и ямах.

Не так давно в сеть попал документ – письмо советнику президента за авторством Олега Кожемяко, в котором губернатор озвучивает проблему с землями Минобороны и просит содействия. Правда, просит помочь заасфальтировать дорогу не к поселку Подножье, где живет наибольшее количество островитян, а к популярным у туристов местам отдыха – полуострову Тобизина и мысу Медководному.

Такая просьба возмутила островитян.

- Тут возмущает не то, что асфальт на Тобизина, - говорит местный житель, блогер и активист Денис Ясинков, - а то, что асфальт только на Тобизина. Раз уж губернатор обращается к советнику президента по этому вопросу, то почему не упоминает ту дорогу, о которой так просят островитяне, да и другие горожане, и туристы, и рыбаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке
Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту
Новый виадук во Владивостоке поручили компании, провалившей строительство спортзала
Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца
Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле
А подъезд-то я и не приметил: во Владивостоке наказали беспринципного водителя, нарушившего ПДД
Дальзавод: Падение автокрана в бухту Золотой Рог не принесло ущерба заводу
Коварные изотопы: радиационно-опасный металлолом нашли в рыбном порту Владивостока
19-летний лихач на «Марк Икс» дал угла на кольце Луговой. Пять людей с травмами и переломами
Антитеррористические учения пройдут в трех районах Приморья
Поднять паруса: Vladivostok Boat Show открывается в пятницу во Владивостоке
В Приморье сегодня ветрено и без осадков
Отвергнутый житель Приморья шел убивать возлюбленную, а отнял жизнь у ее матери и сожителя
Во Владивостоке определили сроки купального сезона-2019
Укрытия для любителей «фотоохоты» установят в национальном парке в Приморье
В центре Владивостока в очередной раз перекроют дороги
«Набраться терпения и подождать июля»: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на лето-2019
Пьяный водитель Cadillac решил покататься в Дальнегорске, но ему помешал металлический забор
Во Владивостоке начинаются вторые Кадетские игры
Кладбища Владивостока закрыли для посетителей
Сегодня погода принесет в Приморье морось
У мэра Владивостока появился новый заместитель
Рабочая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света
В Приморье живет больше нищих, чем в среднем по России
Погода в начале рабочей недели не порадует приморцев