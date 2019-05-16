Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
Сегодня, 16 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В западной половине небольшой, местами умеренный дождь, вероятность 70%. На побережье местами туман. В отдельных районах гроза. Ветер южный сильный. Температура воздуха +11...+27°C.
Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, вероятность 100%. Туман. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +10...+12°C.
В Уссурийске облачно, во второй половине небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.
В Находке облачно, временами морось, вероятность 100%. Местами туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +14...+16°C.
ИСТОЧНИК KP.RU