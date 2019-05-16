2019-05-16T00:38:43+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь

В Уссурийске и Находке также возможны небольшие осадки
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье сегодня небольшой, местами умеренный дождьВ Приморье сегодня небольшой, местами умеренный дождьФото: Семен АПАСОВ
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Сегодня, 16 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В западной половине небольшой, местами умеренный дождь, вероятность 70%. На побережье местами туман. В отдельных районах гроза. Ветер южный сильный. Температура воздуха +11...+27°C.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, вероятность 100%. Туман. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +10...+12°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке облачно, временами морось, вероятность 100%. Местами туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +14...+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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