2019-05-16T06:23:05+03:00
Общество

Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца

Основные причины – эмиграция и смертность, которая превысила рождаемость
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По стране разъехалось 4499 приморцевПо стране разъехалось 4499 приморцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Приморский край с января по март этого года лишился 1971 человека. На 1 апреля, согласно подсчетам, население региона составило чуть больше 1,9 миллиона. В их числе порядка 1,5 миллиона человек живет в городах и 430,3 тысячи – в селах.

За первые три месяца этого года число усопших, чья смерть была зарегистрирована, составило 6920 человек, причем 3692 из них – это мужчины. Причем количество отправившихся на тот свет представителей сильной половины человечества на 10,3 процента выше, чем у женщин. Показатель младенческой смертности составил 5,1 детей в возрасте до одного года на одну тысячу родившихся.

- За январь-март 2019 года в крае число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,5 раза, - сообщили в пресс-службе Примстата.

Что касается миграции, то из других регионов России в Приморье прибыли 3779 человек (в прошлом году этот показатель был выше на 2,7 процента), из за рубежа – 3323 человека (на 40 процентов больше, чем в 2018-м). По стране разъехалось 4499 приморцев (на 9,7 процента меньше, чем в прошлом году), за границу отправились 2185 человек (в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 1,6 раза).

Прописку по краю сменили 9857 человек. Постоянную регистрацию по месту жительства поменяли 4842 приморца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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