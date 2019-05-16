2019-05-16T09:23:59+03:00
Общество

Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту

Накануне завершились аукционы по определению подрядчиков
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На дорогах положат новый асфальт и приведут в порядок прилежащую к проездам территориюНа дорогах положат новый асфальт и приведут в порядок прилежащую к проездам территориюФото: vlc.ru
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В дальневосточной столице вскоре начнется масштабный ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже определены подрядчики, которые не только положат новый асфальт, но еще и приведут в порядок прилежащую к проездам территорию.

- Во время ремонта будут заменены все люки и решетки инженерных сетей, отремонтированы лестницы и подпорные стены, расположенные на этих участках дорог, установлено леерное ограждение и тактильная плитка на пешеходных зонах для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Капитально отремонтируют в этом году улицы Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова и Нерчинскую, Нижнепортовую, Хабаровскую. В этот список также попали Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская. Кроме этого, в числе счастливчиков улицы Добровольская, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). К ремонту подрядчики приступят после подписания контрактов, согласования схем и графиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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