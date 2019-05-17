Во Владивостоке сегодня снова облачно и туманно

СЕГОДНЯ 00:36 2019-05-17T00:36:10+03:00

При этом температура воздуха в крае будет доходить до +30°C.

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Сегодня, 16 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, местами небольшой, на севере умеренный дождь, вероятность 70%, сообщает "Примпогода". На побережье туман. В отдельных районах гроза. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+30°C.

Во Владивостоке облачно, морось, вероятность 40%. Местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске облачно, без осадков. Ветер южный сильный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, слабая морось. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU