Почти 26 тонн субпродуктов из Аргентины не пропустили в Приморье

СЕГОДНЯ 02:57 2019-05-17T02:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В дальневосточную столицу доставили крупную партию субпродуктов из Аргентины сомнительного качества. Дальше документарного и физического контроля замороженная продукция не прошла и не попала на прилавки магазинов Владивостока.

Нарушения были обнаружены, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при проверке говяжьей замороженной печени на складе временного хранения. На маркировке и в ветеринарном сертификате была неверно указана информация об импортере товара. Это является нарушением Технического регламента Таможенного союза.

В ведомстве добавили, что на основе действующего закона было принято решение приостановить движение сомнительной продукции. После того, как нарушения будут устранены, груз могут принять к дальнейшей перевозке и товар попадет на прилавки магазинов приморского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU