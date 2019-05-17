2019-05-17T09:14:48+03:00
Общество

«Учи, чтоб пропускали!» - невероятная наглость водителя во Владивостоке попала на видео

Агрессивного хозяина «Крауна» не смутил ни знак «У» на автомобиле, ни камера [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Водитель «Крауна» идет учить инструктора. Скриншот видеоВодитель «Крауна» идет учить инструктора. Скриншот видео
Изменить размер текста:

В сети появилось видео очередной дорожной разборки во Владивостоке, которое мало кого оставит равнодушным. Хамоватый водитель «Крауна» сначала нарушил правила, не уступив ученика автошколы, а потом заблокировал дорогу и набросился на инструктора.

Судя по видео, инцидент произошел 2 мая в районе Постышева. «Краун» задним ходом выезжал на дорогу от алкомаркета и создал помеху автомобилю, на котором в этот момент девушка сдавала внутренний экзамен автошколы. Инструктор среагировал и затормозил, нажав при этом и на клаксон.

Водитель Крауна устроил разборку с инструктором автошколы.Сергей БАЛАНОВ

Кажется, нарушитель обиделся, и началось то, чего меньше всего бы хотелось пережить начинающему водителю во время экзамена. «Краун» стал тормозить поток, пытаться поравняться с обидчиком и что-то высказать.

Провокация не удалась, но через пару минут «обиженный» водитель развернулся и заблокировал проезд возле дома по адресу проспект 100-летия Владивостока, 60. Выскочил из машины и стал угрожать инструктору: «Кому ты там сигналил?» «Ты человека учишь водить – учи пропускать!» «Кому ты там машешь? Я тебе … сейчас, у тебя второй глаз косить начнет».

Молодая девушка, сидевшая за рулем, от растерянности даже не смогла найти «аварийку».

Инструктор вежливо попытался объяснить, что идет экзамен и все угрозы записываются на камеру. Но в ответ получил только «я тебе руки-ноги переломаю». После чего водитель «Крауна» уехал.

Лицо провокатора и номер автомобиля хорошо видны на записи, однако пока не известно, обратились ли сотрудники автошколы в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Афера по-приморски: жительница Владивостока за месяц обокрала крупный банк на 28 миллионов рублей
Шесть бесплатных квартир во Владивостоке подготовили для сирот
Почти 26 тонн субпродуктов из Аргентины не пропустили в Приморье
Во Владивостоке сегодня снова облачно и туманно
Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке
Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту
Новый виадук во Владивостоке поручили компании, провалившей строительство спортзала
Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца
Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом
АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле