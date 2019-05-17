«Учи, чтоб пропускали!» - невероятная наглость водителя во Владивостоке попала на видео

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-17T09:14:48+03:00

Агрессивного хозяина «Крауна» не смутил ни знак «У» на автомобиле, ни камера [видео]

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В сети появилось видео очередной дорожной разборки во Владивостоке, которое мало кого оставит равнодушным. Хамоватый водитель «Крауна» сначала нарушил правила, не уступив ученика автошколы, а потом заблокировал дорогу и набросился на инструктора.

Судя по видео, инцидент произошел 2 мая в районе Постышева. «Краун» задним ходом выезжал на дорогу от алкомаркета и создал помеху автомобилю, на котором в этот момент девушка сдавала внутренний экзамен автошколы. Инструктор среагировал и затормозил, нажав при этом и на клаксон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709310" frameborder="0"></iframe> Водитель Крауна устроил разборку с инструктором автошколы.Сергей БАЛАНОВ

Кажется, нарушитель обиделся, и началось то, чего меньше всего бы хотелось пережить начинающему водителю во время экзамена. «Краун» стал тормозить поток, пытаться поравняться с обидчиком и что-то высказать.

Провокация не удалась, но через пару минут «обиженный» водитель развернулся и заблокировал проезд возле дома по адресу проспект 100-летия Владивостока, 60. Выскочил из машины и стал угрожать инструктору: «Кому ты там сигналил?» «Ты человека учишь водить – учи пропускать!» «Кому ты там машешь? Я тебе … сейчас, у тебя второй глаз косить начнет».

Молодая девушка, сидевшая за рулем, от растерянности даже не смогла найти «аварийку».

Инструктор вежливо попытался объяснить, что идет экзамен и все угрозы записываются на камеру. Но в ответ получил только «я тебе руки-ноги переломаю». После чего водитель «Крауна» уехал.

Лицо провокатора и номер автомобиля хорошо видны на записи, однако пока не известно, обратились ли сотрудники автошколы в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU