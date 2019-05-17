2019-05-17T11:25:03+03:00
Происшествия

Афера по-приморски: жительница Владивостока за месяц обокрала крупный банк на 28 миллионов рублей

Женщина обманывала банк, пользуясь своими должностными полномочиями
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В банке жительница дальневосточной столицы трудилась более десяти летВ банке жительница дальневосточной столицы трудилась более десяти летФото: Андрей КОПАЛОВ
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Во Владивостоке сотрудница одного из крупнейших банков России сумела миллионы рублей. Женщина работала в должности старшего кассира и обманывала финансовую организацию, имея доступ к денежным кассетам в банкоматах.

В банке жительница дальневосточной столицы трудилась более десяти лет. Работала исправно, серьезных нареканий у руководства финансовой организации к ней не было. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, по версии следствия, женщина и совершила преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сотрудница банка загружала деньги в специальные кассеты для банкомата. В ноябре прошлого года женщина умышленно не докладывала часть средств, убирая их к себе в карман. Таким образом ей удалось присвоить 28 миллионов рублей.

Уголовное дело, как отметили в ведомстве, возбуждено по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание – до десяти лет колонии.

Банк подал иск о возмещении ущерба. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрение по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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