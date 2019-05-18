В выходные Приморье накроют туманы и дожди

СЕГОДНЯ 03:03 2019-05-18T03:43:29+03:00

При этом средняя температура в регионе будет доходить до +26 градусов

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Сегодня, 18 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе местами небольшой и умеренный дождь, вероятность 70 процентов. В отдельных районах гроза. На побережье туман. Ветер южный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха будет в пределах +12…+26 градусов.

Во Владивостоке сегодня облачно, туман. Утром в дальневосточной столице стопроцентная вероятность мороси. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 12-14 градусов выше ноля.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +23 градусов. В Находке облачно.Временами туман, утром морось. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра будет в пределах +16…+18 градусов.

В Находке облачно.Временами туман, утром морось. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16...+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU