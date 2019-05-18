2019-05-18T03:54:07+03:00
Общество

Общественный транспорт во Владивостоке поменяет схему движения

По новому маршруту поедут 14 автобусов
Александра ШОПЕНКО
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Жителей и гостей дальневосточной столицы промят с пониманием отнестись к сложившейся ситуацииЖителей и гостей дальневосточной столицы промят с пониманием отнестись к сложившейся ситуацииФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Третий всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в воскресенье, 19 мая, во Владивостоке. В рамках соревнования участники преодолеют спортивные дистанции в 21, 10, 5 и 2 километра. Из-за этого в дальневосточной столице опять перекроют дороги и изменят движение транспорта.

Полумарафон стартует одновременно в 17 городах России. В этом году бежать дистанцию во Владивостоке будет организатор «ЗаБега» и гонки с препятствиями «Гонка Героев» Ксения Шойгу. Девушка намерена преодолеть дистанцию в 21 километр.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока участники полумарафона пробегут от кинотеатра «Уссури» до развязки в районе остановки «Катерная» и обратно. В связи с этим 14 автобусных маршрутов временно изменят схему движения.

Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока

Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока

Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока

Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока

Жителей и гостей дальневосточной столицы промят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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