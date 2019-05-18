Общественный транспорт во Владивостоке поменяет схему движения
Третий всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в воскресенье, 19 мая, во Владивостоке. В рамках соревнования участники преодолеют спортивные дистанции в 21, 10, 5 и 2 километра. Из-за этого в дальневосточной столице опять перекроют дороги и изменят движение транспорта.
Полумарафон стартует одновременно в 17 городах России. В этом году бежать дистанцию во Владивостоке будет организатор «ЗаБега» и гонки с препятствиями «Гонка Героев» Ксения Шойгу. Девушка намерена преодолеть дистанцию в 21 километр.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока участники полумарафона пробегут от кинотеатра «Уссури» до развязки в районе остановки «Катерная» и обратно. В связи с этим 14 автобусных маршрутов временно изменят схему движения.
Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока
Схема изменения маршрутов общественного транспорта. Фото: мэрия Владивостока
Жителей и гостей дальневосточной столицы промят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU