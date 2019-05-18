2019-05-18T04:36:25+03:00
Общество

Самый крупный фонтан Владивостока отключат для ремонта

Во время ремонта восстановят уникальный мозаичный фасад
Александра ШОПЕНКО
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Фонтан не будет работать до конца маяФонтан не будет работать до конца маяФото: vlc.ru
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Центральный фонтан дальневосточной столицы законсервируют пока не восстановят уникальный мозаичный фасад. Уже определена компания-подрядчик, которая планирует завершить все работы до конца мая.

Самый крупный фонтан перестанет работать в понедельник, 20 мая. Уникальная мозаика в морской тематике появилась на нем в 2013 году. Прежде, чем украсить фонтан, ее отдельным панно набирали в мастерских Владивостокского художественного училища. Затем мозаичную картину по специальной технологии прикрепили на подготовленную поверхность фонтана.

- За это время художественная облицовка сильно пострадала. На целостность фонтанных фасадов влияет целый ряд факторов. Во-первых, - это влага, во-вторых, - физическое воздействие – фонтаны используют для красивого фотоснимка, ставят туда детей, все это негативно влияет на их вид, - отметили в пресс-службе мэрии Владивостока.

К слову, фонтан на Спортивной набережной является самым крупным в городе. Его диаметр - 21 метр, главная струя достигает высоты в 20 метров. Установлен объект был в 1985 году на 125-летие Владивостока. Фонтан какое-то время работал, а потом был заброшен. Восстановление объекта началось в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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