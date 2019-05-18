В Приморье приступили к ремонту трассы Артем–Находка

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-18T06:16:00+03:00

Дорожники снимают обычный грунт, а на его место засыпают скальный и трамбуют Фото: Артем КИЛЬКИН

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В районе Смоляниново начались работы по ремонту трассы Артем-Находка-Порт Восточный. Дорожники снимают обычный грунт, а на его место засыпают скальный и трамбуют. Вскоре ремонт начнется на участках дороги в районе Фокино.

- Состояние дороги вызывает справедливую критику автомобилистов. Ремонт трассы будет на особом контроле. Как только пройдут все конкурсные процедуры, опубликуем графики работ, сроки проведения, ответственных. Будем максимально стараться вести ремонт в вечернее время, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Основной ремонт трассы, как сообщает пресс-служба администрации Приморья, начнутся после завершения всех конкурсных процедур. Произойдет это в конце июня-начале июля. В этом году, добавили в администрации региона, планируется отремонтировать 47 километров трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU