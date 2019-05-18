2019-05-18T08:55:14+03:00
Общество

Следующая рабочая неделя начнется в Приморье с грозовых ливней

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в регионе
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Из-за облачности и осадков воздух в регионе днем понизитсяИз-за облачности и осадков воздух в регионе днем понизитсяФото: Ксения КОРЯКИНА
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На юге Дальнего Востока изменится синоптическая ситуация. На следующей неделе над Охотским морем разрушится гребень антициклона. Из-за этого на юг Хабаровского края обрушится циклон, который принесет дожди и в Приморье.

Как сообщает портал «Примпогода», в регионе в начале следующей недели произойди резкое ухудшение погоды. На больше части Приморья пройдут дожди, в том числе и сильные ливни, сопровождающиеся грозами.

Из-за облачности и осадков воздух днем понизится и в среднем составит +12…+23 градусов. Ночью температура останется прежней - до +10 градусов.

Дожди в регионе прекратятся в середине следующей недели. В Приморье прояснится, однако за циклоном придет прохладная воздушная масса и в крае похолодает.

Что касается Владивостока, то здесь к дождям прибавятся туманы. Ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем +12…+15 градусов. В середине недели прояснит, туман рассеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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