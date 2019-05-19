2019-05-19T07:13:44+03:00
Общество

Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»

Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Губернатор Олег Кожемяко в Уссурийске. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского краяГубернатор Олег Кожемяко в Уссурийске. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края
Изменить размер текста:

Приморье присоединилось ко всероссийской экологической акции по посадке леса. В субботу, 18 мая, в парке имени Чумака в Уссурийске губернатор Олег Кожемяко высадил саженцы деревьев вместе с жителями города под песни группы «Тату», о чем рассказал в своем аккаунте в «Инстаграм».

В этот день по всему краю высадили более 20 тысяч саженцев деревьев в традиционных для жителей региона местах отдыха и на улицах.

Олег Кожемяко тоже взял в руки лопату. Вместе с представителями общественных организаций, бизнеса и жителями Уссурийска в парке имени Чумака он высадил 80 саженцев берез и ясеня.

Олег Кожемяко сажает деревья в Уссурийске под песни «Тату».Сергей БАЛАНОВ

Всероссийский день посадки леса – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания к вопросам его сохранения, восстановления и приумножения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин
Байкер попал в реанимацию после ДТП в пригороде Владивостока
В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы
Следующая рабочая неделя начнется в Приморье с грозовых ливней
В Приморье приступили к ремонту трассы Артем–Находка
Дрифт и stance: жителей Приморья приглашают на международный автосалон VIAS-2019
Житель Приморья поджог автомобиль знакомого из-за личной неприязни
Самый крупный фонтан Владивостока отключат для ремонта
Общественный транспорт во Владивостоке поменяет схему движения
В выходные Приморье накроют туманы и дожди
Афера по-приморски: жительница Владивостока за месяц обокрала крупный банк на 28 миллионов рублей
«Учи, чтоб пропускали!» - невероятная наглость водителя во Владивостоке попала на видео
Шесть бесплатных квартир во Владивостоке подготовили для сирот
Почти 26 тонн субпродуктов из Аргентины не пропустили в Приморье
Во Владивостоке сегодня снова облачно и туманно
Телефонные «террористы» снова «заминировали» кинотеатр и торговые центры во Владивостоке
Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц по национальному проекту
Новый виадук во Владивостоке поручили компании, провалившей строительство спортзала
Население Приморья сократилось почти на две тысячи человек за три месяца
Плохо лежало: уборщица «разбогатела» на полмиллиона рублей в Приморье
Сегодня во Владивостоке туман и морось, переходящая в дождь
Восемь километров убитой дороги на Русском острове заасфальтируют этим летом
АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле