Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»
Приморье присоединилось ко всероссийской экологической акции по посадке леса. В субботу, 18 мая, в парке имени Чумака в Уссурийске губернатор Олег Кожемяко высадил саженцы деревьев вместе с жителями города под песни группы «Тату», о чем рассказал в своем аккаунте в «Инстаграм».
В этот день по всему краю высадили более 20 тысяч саженцев деревьев в традиционных для жителей региона местах отдыха и на улицах.
Олег Кожемяко тоже взял в руки лопату. Вместе с представителями общественных организаций, бизнеса и жителями Уссурийска в парке имени Чумака он высадил 80 саженцев берез и ясеня.
Олег Кожемяко сажает деревья в Уссурийске под песни «Тату».Сергей БАЛАНОВ
Всероссийский день посадки леса – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания к вопросам его сохранения, восстановления и приумножения.
ИСТОЧНИК KP.RU