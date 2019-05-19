Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-19T07:13:44+03:00

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Приморье присоединилось ко всероссийской экологической акции по посадке леса. В субботу, 18 мая, в парке имени Чумака в Уссурийске губернатор Олег Кожемяко высадил саженцы деревьев вместе с жителями города под песни группы «Тату», о чем рассказал в своем аккаунте в «Инстаграм».

В этот день по всему краю высадили более 20 тысяч саженцев деревьев в традиционных для жителей региона местах отдыха и на улицах.

Олег Кожемяко тоже взял в руки лопату. Вместе с представителями общественных организаций, бизнеса и жителями Уссурийска в парке имени Чумака он высадил 80 саженцев берез и ясеня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709683" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко сажает деревья в Уссурийске под песни «Тату».Сергей БАЛАНОВ

Всероссийский день посадки леса – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания к вопросам его сохранения, восстановления и приумножения.

ИСТОЧНИК KP.RU