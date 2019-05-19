2019-05-19T10:21:24+03:00
Общество

«Дорога через разрушенный Владивосток»: столица ДФО стала ареной для знаменитой игры

Разработчики поведали о сюжетных DLC для Metro Exodus
Сергей БАЛАНОВ
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Metro Exodus. Фото: сайт invisioncommunity.co.ukMetro Exodus. Фото: сайт invisioncommunity.co.uk
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Любители постапокалиптического шутера Metro Exodus в скором времени смогут прогуляться по Владивостоку, терзаемому разрушительными цунами. Дальневосточная столица уже в начале следующего года станет частью знаменитой игры.

Как сообщает портал 4pda.ru, это будет полноценная сюжетная кампания, рассказывающая новые истории уже знакомых по оригинальной игре персонажей.

Кампания, посвященная Владивостоку, называется «История Сэма», а ее релиз состоится в начале 2020-го. Дополнение посвящено американцу Сэму — боевому товарищу Артема, который покинул Аврору, чтобы попытаться вернуться домой в Соединенные Штаты. Дорога лежит через разрушенный Владивосток, вдобавок терзаемый чудовищными цунами. Это дополнение предоставит игрокам огромную открытую локацию, выжить на которой будет очень непросто.

Metro Exodus (в России издана под названием «Метро: Исход») — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Является третьей игрой в серии Metro, сюжет которой основан на романах Дмитрия Глуховского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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